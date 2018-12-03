Tanıktan ankesörlü telefon itirafı: Sorumlu abimiz planlı toplantıları sabit hatlardan haber veriyordu

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada sanıklar ve avukatları ile müştekiler hazır bulundu.

Duruşmada, hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında itirafçı olarak "Etkin Pişmanlık Hükümleri"nden yararlanan Gökhan Y, tanık olarak beyanda bulundu.

Sanıklardan eski üsteğmen Cüneyt Kılıç ile Tokat'ta FETÖ toplantılarına katıldığını anlatan Gökhan Y, "Örgütle iltisakımdan dolayı KHK ile ihraç edildim, Tokat'ta verdiğim ifademde Cüneyt'i teşhis ettiğim için buradayım. 2011'e kadar cemaat olarak bildiğim örgütle temasım vardı. O tarihte benden sorumlu kişi, toplantılara Cüneyt Kılıç'ın da geleceğini söyledi. Kendisini o zaman tanıdım, belli aralıklarla da görüşüyorduk." dedi.

Kendilerinden sorumlu "örgüt abisi"nin kamuoyunda "ankesörlü arama soruşturması" olarak bilinen sabit hattan arama yöntemini kullandığını belirten Gökhan Y, "Sorumlu abimiz, toplantılarda bir sonraki toplantının yeri, zamanı hakkında bilgi veriyordu. Planlı toplantılarda değişiklik olduğunda da sabit hatlardan cep telefonumuzu arayarak bilgilendiriyordu." ifadelerini kullandı.

Beyanın ardından söz alan sanık Kılıç, tanığın beyanlarını kabul etmeyerek, FETÖ sohbetlerinde bulunmadığını öne sürdü.

Davanın görülmesine devam ediliyor.