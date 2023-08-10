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Tanır Şanlı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme

Beyoğlu'nda Tanır Şanlı'nın motosikletli 2 kişi tarafından silahla öldürülmesine ilişkin soruşturmada, 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA10 Ağustos 2023 Perşembe 15:32 - Güncelleme:
Tanır Şanlı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme
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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 Ağustos'ta gece saatlerinde Kocatepe Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı'nda Tanır Şanlı'nın (36) ölümüne ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, olay yerine plakasız bir motosikletle gelen 2 şüphelinin, Tanır Şanlı ve beraberindeki Berat Karadaban'a silahla ateş açtıktan sonra kaçtığı belirlendi.

Olay yeri ve çevresini gören güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleyen polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin Hamdullah A. ve Salim Ç. olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin Pendik'te saklandıkları eve operasyon düzenleyen ekipler, Hamdullah A. ve Salim Ç. ile 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin buradaki işlemleri sürüyor.

Bu arada, 3 ayrı yaralama olayına karıştığı belirlenen Tanır Şanlı'nın 2015 yılında cezaevinden firar ettiği öğrenildi.

Başka bir olayla ilgili yaralanarak kaldırıldığı hastanede sahte kimlik ibraz eden Şanlı'nın gerçek kimliğinin anlaşılması üzerine kendisini gözaltına almaya gelen polisleri atlatarak kaçtığı belirtildi.

- NE OLMUŞTU?

Beyoğlu'nda 7 Ağustos'ta motosikletli 2 kişi tarafından Tanır Şanlı ve yanındaki arkadaşı Berat Karadaban'a silahla ateş açılmıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Tanır Şanlı hayatını kaybetmişti.

Polis olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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