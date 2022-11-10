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Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na zor soru: Biz PKK ile nasıl helalleşeceğiz?

Irkçı tutumu, nefreti körükleyen ve kadınlara karşı davranışlarıyla sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinden ihraç edilmişti. Kemal Kılıçadaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulunan Özcan, 'Helalleşmek güzel bir şey ama herkesle helalleşemezsiniz. Biz PKK ile nasıl helalleşeceğiz.' şeklinde zor bir soru yöneltti.

DHA10 Kasım 2022 Perşembe 20:40 - Güncelleme:
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na zor soru: Biz PKK ile nasıl helalleşeceğiz?
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Belediyenin toplantı salonunda gazetecilerin sorularını cevaplayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

"BİZ PKK İLE NASIL HELALLEŞECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu'nun İngiltere gezisiyle ilgili olarak, "Amerika gezisini haberlerden izlemiştik. İngiltere gezisini çok takip edemedim. İngiltere'ye niye gitti? İngiltere'de kimlerle görüştü? Bilmiyorum. Ama Amberin Zaman ile fotoğraf paylaşmasını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na yakıştıramadım. Helalleşmek güzel bir şey ama herkesle helalleşemezsiniz. Biz PKK ile nasıl helalleşeceğiz. Olmaz böyle bir şey. Helalleşilemeyecek şeyler var." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞÖRTÜ ÇIKIŞI

Özcan, başörtüsü ile ilgili sorun kalmadığını ifade ederek, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun doğru çıkışları var. Ama bazen de kamuoyunun anlamadığı, niye yaptı şimdi durup dururken dediği çıkışlar da yapıyor. Mesela başörtüsü meselesi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu teklifi iyi niyetle yaptığına eminim. Ama siyasi sonuçlarını öngörmeden bu öneriyi ortaya attığını düşünüyorum. Başörtüsü ile ilgili bir sorun mu kaldı memlekette? Bir tane belediyede başörtülü diye mobbinge uğrayan, işten çıkartılan birini duydunuz mu? Kapalısı da var, açığı da var. Bu süreçte başını kapatan da var, açan da var. Bu zaten toplumsal bir mutabakat ile çözülmüştü." dedi.

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