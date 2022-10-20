Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler: İçi boş!

Geçici olarak partisinden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Özcan, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti için, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisini uzaktan takip ettik. İçi boş bir gezi gibi gördüm. Bu kadar yol bu yapılanlar için değer miydi? Değmezdi, ama gördüğüm kadarıyla dolu bir gezi değildi. Kendi takdirleri, ben olsam gitmezdim" ifadelerini kullandı.

"DAVET EDERSE GİTMEM"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Bolu Belediyesi'ne yarın yapacağı ziyaretinde üyelik teklifi etmesi durumunda nasıl bir cevap vereceğine ilişkin soru üzerine Özcan, "Her partiye saygı duyuyorum. AK Parti'nin de aralarında bulunduğu hemen hemen tüm partilerden ihraç sürecinin başından beri davet aldım ve alıyorum. Fakat en başından itibaren söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi benim yuvam. Buradan ayrılmak istemiyorum. Bir yere gitmek istemiyorum. Hukuken de mücadele edeceğim, siyaseten de mücadele edeceğim" diye konuştu.