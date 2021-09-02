Tanju Özcan'ın çirkin imasına tepkiler çığ gibi

2 Eylül 2021 Perşembe 07:26 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 07:26

Sığınmacılara yönelik tepki çeken ifadeleriyle gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı programda yine iğrenç bir skandalla gündeme geldi.

Katıldığı bir programda başörtülü bir kadının kendisinden yardım istediğini aktaran Özcan, " 'Benim bebeğim yok. 'Bana yardımcı olur musunuz?' dedi. Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabii öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var" dedi.

CHP'li Özcan'ın mide bulandıran ifadeleri kısa sürede gündeme oturdu. CHP'li isme tepkiler çığ gibi büyüdü.

Sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından eleştiri paylaşımı yapılırken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin de tepki gösteren isimlerden biri oldu.

"MENSUBU OLDUĞU SİYASET ADINA ŞAŞIRTMAYAN BİR VAKA"

Zengin, malum videoyu paylaşarak 'ahlak yoksunu' ifadeleri çoğaltmak istemediğini vurgulayarak, "Bolu Belediye Başkanının yardım isteyen bir "insan" ile ilgili sözleri; İnsanlık adına utanç, kendi ve mensubu olduğu siyaset adına şaşırtmayan bir vakadır." dedi.

"TESETTÜRLÜ VURGUSU ZİHİN KARANLIĞI, KÖTÜLÜĞÜN YANSIMASI"

Zengin paylaşımının devamında ise şu sözlere yer verdi:

"Bolu Belediye Başkanının kendi ifadesiyle "çok eğlendiği" durum bir insanın yardım istemesi. "Tesettürlü" vurgusu ise aslında derin zihni karanlığın ve kodlardaki kötülüğün yansıması. Mesele "kadın" olunca riyakarlıklarını kusarak, asıllarına rücu ediyorlar."

SAVCI SAYAN: KENDİNİ AŞAĞILAMIŞ BİR ZAVALLISIN

AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da Tanju Özcan'a sosyal medyadan çok sert cevap verdi.

Sayan "Mevkinden İşinden Kişiliğinden Memleketinden Milletinden Dininden Irkından İnsanlığından Utan!!! Hepsinden utanmıyorsan eşinden utan .. Tesettürü aşağılayım derken kendini aşağılamış bir zavallısın..." dedi.

ALPAY ÖZALAN: CHP'NİN SAKLAMAYA ÇALIŞTIĞI GERÇEK YÜZÜ

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da CHP'li Özcan'ın mide bulandıran açıklamalarına tepki göstererek, "CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine derdini anlatan bir kadınla iğrenç ifadelerle alay etmiş. "Tesettürlü" vurgusu yaparak da başka bir rezilliğe imza atmış. Bir de utanmadan gülüyor. Tanju Özcan denilen haddini bilmez, CHP'nin saklamaya çalıştığı gerçek yüzüdür." ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yardım isteyen kadınla ilgili mide bulandıran ima