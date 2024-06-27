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Tanker ile otomobil çarpıştı! 2 yaralı

Sivas'ta tanker ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 10:00 - Güncelleme:
Tanker ile otomobil çarpıştı! 2 yaralı
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Ü.Ç. (25) yönetimindeki 58 AAE 193 plakalı otomobil ile M.Ü. idaresindeki 38 AJL 829 plakalı tanker, Sivas-Kayseri kara yolunun Cumhuriyet Üniversitesi Lojmanları Kavşağı'nda çarpıştı.

Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile aracında bulunan M.A. (24) yaralandı.

Yaralılardan Ü.Ç. Numune Hastanesine, M.A. ise Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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