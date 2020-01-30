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Güncel

Tankerdeki gaz sızıntısı nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapatıldı

Rize'nin Derepazarı ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu, seyir halindeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüklü tankerdeki sızıntı sebebiyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

AA30.01.2020  22:18 - Güncelleme: 30.01.2020  22:18

Rize istikametine giden özel bir şirkete ait LNG yüklü tankerdeki sızıntı nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu, Topkaya kavşağı mevkisinde çift yönlü trafiğe kapatıldı - Bölgedeki aydınlatma lambaları da tedbir amacıyla kapatılırken araçtaki gaz sızıntısının giderilmesi için çalışma başlatıldı

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'ndan Rize istikametine giden Hasan Dere yönetimindeki özel bir şirkete ait 26 GR 513 plakalı LNG yüklü tankerden, Topkaya kavşağı yakınlarında sızıntı başladı.

Yoldan geçen diğer sürücüler, durumu fark ederek tanker sürücüsü Dere'yi uyardı.

Bunun üzerine aracı yol kenarına park eden Dere, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen polis, jandarma, AFAD ve Rize Belediyesi itfaiye ekipleri, güvenlik önlemi alarak söz konusu mevkide yolu çift yönlü trafiğe kapattı.

Ekipler, patlama riskine karşı tankerin yaklaşık 800 metre civarına kimsenin yaklaşmasına izin vermiyor.

Elektrik firması yetkilileri de bölgedeki sokak aydınlatma lambalarını tedbir amacıyla kapattı.

Yaklaşık 17 ton sıvılaştırılmış doğal gaz bulunduğu öğrenilen tankerin ait olduğu firmanın yetkilileri ile gaz sızıntılarına karşı uzman AFAD ekipleri, sızıntının giderilmesi için çalışıyor.

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