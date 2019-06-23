Tansu Çiller oyunu kullandı, ilk sözleri bunlar oldu

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Tansu Çiller oyunu kullandı: Milletimiz ne derse güzel söyler

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, oyunu Sarıyer'deki Yeniköy İlkokulu'nda kullandı.

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Eşi Özer Çiller ile okula gelen Tansu Çiller, oy kullanacağı 2343 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girdi. Sandık görevlilerine kolay gelsin dileklerinde bulunan Çiller, kabine girerek oy verdi.

Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Çiller, "Hayırlı olsun. Herkes diyeceğini söyledi. Sıra milletimizde. Milletimiz ne derse güzel söyler." ifadelerini kullandı.

''Ben öğretilmiş bir adam değilim.''

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