Tansu Çiller'den İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısını kınama

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye yaptığı saldırıları kınadı.
Çiller, sosyal medya hesabından #gazze ve #mescidiaksa etiketleriyle yaptığı paylaşımda, "Mübarek Ramazan ayında İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yapmış olduğu saldırıları üzüntü ile karşılıyorum, şiddetle kınıyorum ve derhal durdurulmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Tansu Çiller, hesabından ayrıca "Mescid-i Aksa'da Namaz Kılan İlk Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı" yazılı 1994 yılına ait bir fotoğrafını da paylaştı.
Mübarek Ramazan ayında İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yapmış olduğu saldırıları üzüntü ile karşılıyorum ve şiddetle kınıyorum ve derhal durdurulmasını diliyorum.#gazze #mescidiaksa— Tansu Çiller (@cillerofficial) April 7, 2023
Mescid-i Aksa'da Namaz Kılan İlk Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, 1994 pic.twitter.com/Z0Io0TT70n