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Eski Başbakanlardan Tansu Çiller: FETÖ iddiaları külliyen hakikat dışıdır

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, 'başbakanlığı döneminde yasada yer alacak terör tanımının Fetullah Gülen'le tartışıldığı, ondan fikir alındığı veya o doğrultuda yön verildiği şeklindeki iddia'nın gerçek olmadığını bildirdi.

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Çiller, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bir kısım görsel medya kuruluşunda yer alan; terör mücadelesinin başarıyla yapılmış olduğu başbakanlığım döneminde, yasada yer alacak terör tanımının Fetullah Gülen'le tartışıldığı, ondan fikir alındığı veya o doğrultuda yön verildiği şeklindeki iddia külliyen hakikat dışıdır."

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