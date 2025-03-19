İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2025 Çarşamba / 20 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,7626
  • EURO
    41,3141
  • ALTIN
    3679.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Tanyeli'ye son veda! Sevenleri yalnız bırakmadı

Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle İstanbul'da yaşamını yitiren sanatçı Çağrı Tanyeli Sünneli, Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi.

AA19 Mart 2025 Çarşamba 18:49 - Güncelleme:
Tanyeli'ye son veda! Sevenleri yalnız bırakmadı
ABONE OL

Ortakent Mahallesi'ndeki Kerem Aydınlar Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, Tanyeli'nin ailesi, yakınları, sanatçı arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Törene katılan sanatçı Işın Karaca, gazetecilere, çok üzgün olduğunu belirterek, "Kendisi yaşama çok bağlı bir insandı. İnsan böyle bir şey karşısında söyleyecek çok kelime bulamıyor. Ona son görev için buradayız." dedi.

"ÇOK DEĞERLİ VE ÖZEL BİR İNSANDI"

Oyuncu ve sunucu Seray Sever de "Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok değerli ve özel bir insandı. Bana 'cennet gözlüm' diyordu. Herkese bir desteği olmuştur. Herkesin kötü anında hep yanındaydı." ifadesini kullandı.

Cenaze namazını kıldıran imam Yüksel Kılınçarslan, törende, Tanyeli'nin Bodrum'a her geldiğinde Tepecik Camisi'ne geldiğini ve camide namaz kıldığını belirterek, kendisine son görevi yerine getirmek için cenaze namazını kıldırdığını söyledi.

Tanyeli'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Törende yakınları ve arkadaşlarının oldukça üzgün oldukları gözlendi.

Tanyeli, tedavi gördüğü İstanbul'daki özel bir hastanede 17 Mart'ta yaşamını yitirmiş, vasiyeti üzerine cenazesinin Bodrum ilçesindeki Ortakent Mezarlığı'nda defnedilmesine karar verilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.