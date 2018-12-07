Tapu dolandırıcıları tutuklandı
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, sahiplerinin rızası ve bilgisi dışında bazı arsaların, sahte kimlik kullanılarak satılmasına ilişkin soruşturmada 6 kişi tutuklandı.
- AA
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yapracık mevkisinde bazı arsaların sahte kimlikle üçüncü şahıslara satıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Ankara, İstanbul, Bursa ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 11'ini yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken 6'sı tutuklama biri ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı, "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanırken, bir kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
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