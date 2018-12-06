Tapularına 41 yıl sonra kavuştular

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Bilaller köyünde 1977 yılında köy camisinin yapılması için satışa çıkarılan 11 arsa vatandaşlar tarafından satın alındı. Bu arsaların satışından gelen parayla da köy camisi yaptırıldı. Fakat dönemin Ayvacık kaymakamı, arsa satışlarının bağış makbuzuyla yapılamayacağını bildirince 11 vatandaş mağdur duruma düştü. 41 yıl sonra çözülen sorunla hak sahibi 11 kişi tapusuna kavuştu.

Bilaller köyü muhtarı Ahmet Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, 41 yıllık sorunun çözümlenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Köy camisinin yapımı için 41 yıl önce dönemin köy ihtiyar heyetince bağış makbuzu karşılığında arsa satışı yapıldığını anlatan Güler, şöyle konuştu:

"Dönemin kaymakamı bağış makbuzuyla satış yapılmaz deyip satılan yerlerin köy gelir makbuzlarını muhtara toplatmış. Köyümüzde yaşayan bu vatandaşlarımız da sorunu bugüne kadar hep yaşamışlar. Muhtarlık olarak harekete geçtik. O dönem cami yapımı için vatandaşlardan bu para alınmış. Onlar da haklı olarak bu araziler üzerine 41 sene önce yaşam alanları kurmuş. Zaman geçtikçe bu sorun kanayan yaraya dönmüş. Devletimizin desteğiyle tapusu olmayan arsalar konusunu çözüme kavuşturduk. Kaymakam Cevat Çelik’in destekleriyle mağdur duruma düşen vatandaşlarımıza yerlerinin tapusu çıkartıldı ve 41 yıldır süregelen sorun bitti."

Tapusunu 41 yıl sonra alan Yaşar Gül ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Bugün yeniden doğmuş gibiyim. Çünkü 41 sene önce yuva kurduğum yerin resmen sahibi oluyorum. Bize bu mutluluğu yaşatan muhtarımıza ve devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Nurhan Taşkın da yaşadıkları yerlerin parasını köy muhtarlığına ödemelerine karşın bir türlü tapularını alamadıklarını belirterek, "41 senedir süren bu davamız sonuçlandı. Çok mutluyuz. Bugün de tapularımızı aldık. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." değerlendirmesinde bulundu.