Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Bakan Bilgin tarih verdi! Başkan Erdoğan, pazartesi açıklayacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyu ile paylaşacağını bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyu ile paylaşacağını bildirdi.