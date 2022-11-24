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Güncel

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Bakan Bilgin tarih verdi! Başkan Erdoğan, pazartesi açıklayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyu ile paylaşacağını bildirdi.

24 Kasım 2022 Perşembe 19:58 - Güncelleme:
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Bakan Bilgin tarih verdi! Başkan Erdoğan, pazartesi açıklayacak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyu ile paylaşacağını bildirdi.

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