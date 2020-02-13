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Tarih üzerindeki otel ve pansiyon yıkılıyor

Fatih'te tarihi sur kalıntıları ve çeşmenin üzerindeki 5 katlı otel ile 4 katlı pansiyonun yıkım çalışmalarına başlandı.

DHA13 Şubat 2020 Perşembe16:58 - Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 16:58

Tarihi surun Cankurtaran Mahallesi'ndeki uzantısı ve sura bağlı tarihi çeşmenin üstünde 1960'lı yıllarda yapıldığı anlaşılan, 5 katlı otel ile bitişiğinde 4 katlı pansiyonu DHA gündeme getirmişti.

Tarihi sura ve çeşmeye zarar veren otel ile dış cephesine satılık tabelası asılan pansiyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamulaştırıldı. Bakanlığın talimatıyla bugün Fatih Belediyesi tarafından boşaltılan otel ve pansiyonun yıkım çalışmalarına başlandı.

Binalar, boşaltıldıktan sonra tarihi sura ve çeşmeye zarar vermemesi için her katın tavanına delikler açıldı. Binaların iç tarafına doğru yapılması planlanan yıkım işleminin ardından, tarihi yapıya zarar vermeden zemininde toplanan molozlar kaldırılacak. Yıkım çalışmalarının ardından tarihi surun uzantısı ve çeşmenin bakım çalışmaları başlayacak.

FATİH BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

İki bina ile ilgili Fatih Belediyesi Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklama “Fatih ilçesi Cankurtaran Mahallesi 70 ada 49 parsel ve 70 ada 79 parselde bulunan riskli yapı statüsünde olan iki bina, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamulaştırılmıştır. Tarihi çeşme ve duvar üzerine evvelce inşa edilen bu iki yapının Fatih Belediyesi tarafından yıkımına başlanmıştır" denildi.

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