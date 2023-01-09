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Tarih verildi: Yağmur bekleniyor

Yeni haftada ülke genelinde kar yağışı beklenmiyor, bazı bölgelerde kuvvetli yağmur etkili olacak. Salı gününden itibaren Türkiye, yağışlı havanın havanın etkisine girecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

9 Ocak 2023 Pazartesi 08:15 - Güncelleme:
Tarih verildi: Yağmur bekleniyor
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Yurt genelinde bu hafta da istenen kar yağışı yok. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Salı gününden itibaren Türkiye, yağışlı havanın havanın etkisine girecek.

Salı günü; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yağmur var.

Çarşamba, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yağış görülecek.

YAĞIŞLAR KIYI BÖLGELERDE KUVVETLİ

Yağışların kıyı bölgelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İç Ege'nin yüksek kesimlerinde ve Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde ise kar yağma ihtimali var.

Yurdun batı kesimlerinde kuvvetli lodos esecek. Yer yer fırtına bekleniyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

3 büyükşehirde de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Ankara'da en yüksek sıcaklık 9 derece olacak. İstanbul'da hava sıcaklığı 14, İzmir'de 16 dereceye ulaşacak.

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