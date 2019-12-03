Tarihçi Murat Bardakçı'nın annesi vefat etti
Tarihçi Murat Bardakçı'nın annesi Nemika Bardakçı 93 yaşında vefat etti.
Tarihçi Murat Bardakçı'nın annesi Nemika Bardakçı vefat etti.
Nemika Bardakçı'nın cenazesi ve nereye defnedileceğine ilişkin detaylar ailenin kararından sonra netleşecek.
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