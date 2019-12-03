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Tarihçi Murat Bardakçı'nın annesi vefat etti

Tarihçi Murat Bardakçı'nın annesi Nemika Bardakçı 93 yaşında vefat etti.

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Tarihçi Murat Bardakçı'nın annesi Nemika Bardakçı vefat etti.
 
Nemika Bardakçı'nın cenazesi ve nereye defnedileceğine ilişkin detaylar ailenin kararından sonra netleşecek.

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