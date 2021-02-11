Tarihe geçecek! Türkiye'de heyecanlandıran seçim: ABD ve Rusya ile görüşmeler başladı

11 Şubat 2021 Perşembe 17:41 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 18:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıttığı Türkiye'nin Milli Uzay Programı, büyük heyecan uyandırdı.

Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefin Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek olduğunu söyleyen Erdoğan, "İnşallah Ay'a gidiyoruz. Hazırlıklarına başladığımız Ay Programı ile bu hedefi iki aşamada tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

Erdoğan, son hedefin, bir Türk vatandaşını uzaya göndermek olduğunu duyurarak, "Uzaya bir vatandaşımızı göndermeyi, turistik gezi olarak değil, gelecek nesillere yol gösterecek bir bilim misyonu olarak tasarlıyoruz" diyen Erdoğan, uzaya gitme niteliklerine sahip bir kişinin gönüllüler arasından seçilerek, gerekli eğitimleri almasını sağlayacaklarını ve uzaya göndereceklerini söyledi.

UZAY YOLCUSUNU SEÇMEK İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Milli Uzay Programı'nın duyurulmasının ardından ilk Türk uzay yolcusunu seçmek için çalışmalar başladı.

Uzaya gönderilecek Türk vatandaşıyla ilgili bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bunun bir turistik seyahat olmayacağını, bunun bilimsel bir misyon olduğunu dile getirerek, "Genelde dünyada havacılık alanında tecrübesi olan insanlar seçiliyor. Seçerek uzaya göndereceğiz ve orada Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir bilimsel çalışma yapmasının ve oradaki altyapıyı kullanmasının önünü açmış olacağız." dedi.

TRT Haber'in haberine göre, öncelikle bu görevi yapacak kişinin, savaş pilotlarında olduğu gibi fiziksel dayanıklılık ve kondisyona sahip olması isteniyor.

Çok uzun ya da kısa, kilolu ya da aşırı zayıf olanlar, küçük bir kapsülde yolculuk yapmaya uygun görülmüyor. Sağlam bir psikoloji ve hızlı karar verebilme gibi özellikler de hayati önem taşıyor.

Adayların birkaç ay içinde belirlenmesi gerekiyor. Çünkü uzay yolcusunu seçmek, sürecin henüz ilk aşaması.

Uzaya kimin gideceğiyle ilgili de konuşan Varank, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gönlünden geçen bir kadın astronotun Türkiye adına uzaya gitmesi. En uygun vatandaşımızın orada misyonu gerçekleştirmesini sağlayacağız." diye konuştu.

ABD VE RUSYA İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Konuyla ilgili bir yandan ABD'li şirketler diğer yandan Rusya ile görüşmeler sürüyor. Hangi ülke ile anlaşılırsa, seçilecek kişi o ülkede eğitim alacak.

Aday pek çok testten geçirilecek, yer çekimsiz ortamda denemeler yapılacak.

İSTASYONDA 10 GÜN KALACAK

İlk Türk uzay yolcusunun 2023 yılında fırlatılacak kapsülde yer alması için ilk görüşmeler yapıldı.

Türk uzay yolcusunun, istasyonda 10 gün kaldıktan sonra dönmesi planlanıyor.

TÜRK UZAY YOLCUSUNUN İSMİ NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzaya Türk vatandaşı göndereceğini açıkladı. Türk uzay yolcusuna astronot veya kozmonot yerine Türkçe bir isim verileceğini söyledi.

Erdoğan, "Gelin Türk yolcularına Türkçe bir isim bulalım tabi sadece dil bilimciler değil 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir" dedi.

Erdoğan'ın çağrısı sonrası ilk öneri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, Bahçeli, astronot kelimesi için Gökbilimci Cacabey'in ismini önerdi.

BİNLERCE İSİM ÖNERİSİ GELDİ

Astoronot kelimesinin Türkçe karşılığını TRT Haber de sosyal medya hesapları üzerinden sordu. Kimi 'Akıncı' kimi uzay adam isimlerini önerdi.

Çok sayıda yorum arasından en çok tavsiye edilen isimler Türkonot, Göktürk ve Gökmen oldu.

TÜRKİYE UZAY AJANSININ LOGOSU GÖRÜCÜYE ÇIKTI

"Milli Uzay Programı" tanıtım toplantısında, TUA'nın logosu da ilk kez tanıtıldı.

TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da logonun hikayesine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"TUA logosu, bilinmeze, evrenin derinliklerine uzanan kesintisiz, kararlı bir hareketi simgeler. Bu hareketin karakteri Batı tipografisinin fonksiyonel okunaklılığından, Doğu'nun kadim kültürünün tek nefeste okunan kaligrafisine uzanır. Dev bir roketin gövdesinden küçük bir yaka rozetine kadar farklı ölçek ve uygulamalarda okunaklılığını, işaret özelliğini kaybetmemesi için tasarlanan harfler birbirine eklemlenirken ortaya çıkan resmin içindeki 'yıldız' imgesi gökyüzündeki al bayrağımızı temsil ediyor. İşte bu güzel logo Türkiye'nin uzaydaki yeni başarılarının imzası olacak."

DÜNYA BASININDA GENİŞ YER BULDU

Milli Uzay Programı, başta Associated Press ve Reuters haber ajansları olmak üzere ABD basınında geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Milli Uzay Programı, başta Associated Press ve Reuters haber ajansları olmak üzere ABD basınında geniş yer buldu.

AP'nin, "Türkiye, 2023 Ay görevini içeren uzay programını açıkladı" başlığıyla verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki programda yaptığı konuşmasından alıntılara yer verildi.

Haberde, Milli Uzay Programı'nın, "Erdoğan'ın, Türkiye'yi genişletilmiş bölgesel ve küresel role yerleştirme vizyonunun bir parçası olarak görüldüğü" şeklinde değerlendirme yapıldı.

Türkiye'nin 2018'de Türk Uzay Ajansını kurduğuna işaret edilen haberde, Milli Uzay Programı'nın bilim insanlarına araştırmalar için yeni iş alanları açılmasına ve ülkeden beyin göçünün azaltılmasına etki edebileceği görüşü dile getirildi.

Reuters'in, "Erdoğan, 'Türkiye 2023'te Ay'a ulaşmayı hedefliyor' dedi" başlıklı haberinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıttığı Türkiye'nin Milli Uzay Programı değerlendirildi.

Haberde, Erdoğan'ın programda yaptığı konuşmada belirlediği 10 stratejik hedefe işaret edilirken, Türkiye'nin 8 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatılan yeni uydusu Türksat 5A'nın da altı çizildi.

AP ve Reuters'in konuya ilişkin haberleri, ABD'nin ulusal ve yerel televizyon ile gazetelerinde de geniş olarak kullanıldı.