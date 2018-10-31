Tarihe geçmek adına İstanbul Yeni Havalimanı’ndan yapılan uçuşa katıldılar 29 Ekim’de resmi açılışı yapılan İstanbul Yeni Havalimanı’ndan (İYH) yapılan ilk iç ve dış hat tarifeli uçuşlarına tarihe geçmek adına İsmail Alat ve Alman Tino Delker de katıldı.