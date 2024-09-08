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Tarihi Akdamar Adası'ndaki Ermeni ayini sona erdi: Huzur içinde ibadetimizi gerçekleştirdik

Van'daki Akdamar Adası'nda bu sene 12'ncisi düzenlenen Ermeni ayini sona erdi.

IHA8 Eylül 2024 Pazar 13:47 - Güncelleme:
Tarihi Akdamar Adası'ndaki Ermeni ayini sona erdi: Huzur içinde ibadetimizi gerçekleştirdik
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izinle Akdamar Adası'nda ilki 2010 yılında yapılan ayinin 12'ncisi bugün gerçekleştirildi. Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan'ın başkanlığında, Kd. Peder Drtad Uzunyan'ın yönettiği ayin yaklaşık bir saat sürdü.

ÇOK SAYIDA ÜLKEDEN GELEN OLDU

Ayinin ardından açıklamalarda bulunan 85. Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan, bu yıl da geleneksel hac vazifesini gerçekleştirdiklerini belirtti. İstanbul, Ermenistan, Amerika, Almanya ve dünyanın birçok yerinden gelen hac ziyaretçileriyle birlikte geleneksel ibadetlerini yaptıklarını ifade etti.

"YÜREĞİMİZ MUTLULUKLA DOLU"

Maşalyan, "Yüreğimiz mutlulukla dolu. Adaya her geldiğimizde buranın imarının daha da yetkinleştiğini görüyoruz. Çevre düzenlemesi yapılıyor. Van Valisi Ozan Balcı'ya gösterdikleri ihtimam için teşekkür ediyorum. Geldik ve huzur içinde ibadetimizi gerçekleştirdik. Bu gibi tarihi yerler ülkenin büyük kazancı, bu toprakların çok renkli, çok kültürlü, çok dinli geçmişine tanıklık ediyorlar ki bunların korunması ve turizme açılması herkes gibi bizim de en büyük temennimizdir" diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından Ermeniler adadan ayrıldı.

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