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Tarihi Ala Cami'de ramazan hazırlıkları

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan ve 'Çukurova'nın Ayasofyası' olarak bilinen tarihi Ala Camisi'nde ramazan hazırlıkları tamamlandı. Cami imamı Metin Topaloğlu AA muhabirine, 3 ayrı medeniyete ev sahipliği yapmış Ala Cami'nin daha önce manastır ve kilise olarak kullanıldığını, günümüzde ise cami olarak insanlara hizmet verdiğini söyledi.

AA30 Mart 2022 Çarşamba 10:08 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 10:08
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İlk teravih namazının kılınacağı 1 Nisan öncesi, Kadirli Belediyesine bağlı ekiplerce camide temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

Cami imamı Metin Topaloğlu AA muhabirine, 3 ayrı medeniyete ev sahipliği yapmış Ala Cami'nin daha önce manastır ve kilise olarak kullanıldığını, günümüzde ise cami olarak insanlara hizmet verdiğini söyledi.

1800 yıllık camide hem restorasyon çalışmalarının hem de ramazan öncesi hazırlıkların belediye ekiplerinin desteğiyle tamamlandığını dile getiren Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Son 2 yılda gerek Ala Camimizde gerekse diğer tüm camilerde Kovid-19 nedeniyle teravih namazı kılınamıyordu. Bu yıl inşallah hem camimizde hem de diğer tüm camilerde teravih namazlarımızı coşkuyla kılacağız. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Ramazanı sağlık, sıhhat içinde geçirmeyi diliyorum."

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