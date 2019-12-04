Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” imzalandı.

İki ülke arasında imzalanan “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” siyasi ve ekonomik açıdan bölgede yeni bir dönemi açacak. Anlaşma, söz konusu alanlarda başta balıkçılık olmak üzere birçok ekonomik faaliyeti de doğrudan etkileyecek.

“FRANSA VE İTALYA ANLAŞMADAN RAHATSIZ”

Super Haber’deki köşesinde konuyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme alan M5 Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt, bu anlaşmanın yalnızca Yunanistan ve Rumları rahatsız etmediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Fransa ve İtalya’da da büyük rahatsızlık var. Yıllarca emperyalist emelleri çerçevesinde Doğu Akdeniz’e kıyısı bulunan ülkelere yönelik her türlü saldırıyı yapan, o ülkeleri sömüren bu iki ülke, Türkiye ve Libya anlaşmasından rahatsız oldu.”

Bu durumdan rahatsız olan iki ülke daha bulunduğunu belirten Bozkurt, “Bunlardan biri Mısır, diğeri İsrail. İşte garip olan da bu. Çünkü Doğu Akdeniz’e kıyısı bulunan bu iki ülke, eğer Türkiye’nin önerisini kabul eder ve Türkiye ile benzer anlaşmalar yaparsa, deniz alanlarında ciddi bir kazanım elde edecekler.” sözlerini kullandı.

“MISIR, YUNANİSTAN İLE ANLAŞIRSA DENİZ ALANINI KAYBEDECEK”

Yunanistan’ın karşı hamle olarak Mısır ile anlaşma yapacağını belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

“Mısır, 2003 yılında Rumlar yerine Türkiye ile Anadolu-Afrika ortay hattına göre sınırlandırma anlaşması yapsaydı Rumlar ile yaptığı anlaşmaya nazaran 11 bin 500 kilometrekare daha fazla deniz alanı kazanabilecekti. Benzer durum halen geçerli. Yunanistan, şu an Türkiye’ye karşı hamle olarak Mısır ile deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzalamayı planlıyor. Bu gerçekleşir ise Mısır 15 bin kilometrekarelik bir deniz alanını kaybedecek.”

“İSRAİL KAMUOYU ANLAŞMALAR ARASINDAKİ FARKI İYİ GÖRMELİ”

Rumların İsrail’in deniz sahasını ihlal ettiğini sözlerine ekleyen Ceyhun Bozkurt, şöyle konuştu:

“İsrail kamuoyuna ve halkına, ülkelerinin Rumlar ile yaptığı deniz yetki alanları anlaşmasıyla, Türkiye ile yapacağı deniz yetki alanları anlaşması imzalanması arasındaki farkı görmesini sağlamak gerekiyor. Geçmişte Rumların gayrimeşru bir şekilde ilan ettiği sözde MEB’de Afrodit sahasının İsrail’e ait deniz sahası olduğunun ortaya çıkması sonrasında İsrail’in tavrı değişmişti.

Bunların yeniden gündeme getirilmesi ve bu ülkenin Türkiye ile dostane ilişkilere önem verip, deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması yapması durumunda kazanımlarını anlaması sadece bize değil İsrail’e de kazandıracaktır.”