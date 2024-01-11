CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2023 Aralık ayında TV100'de katıldığı "Az Önce Konuştum" programındaki sözleri yeniden gündem oldu.

CHP'de yerel seçimlerde yarışacak aday belirleme süreci devam ediyor. Sık sık tartışmalı adaylarla gündeme gelen CHP, Lütfü Savaş'ı Hatay'dan yeniden aday gösterdi. Birer birer adaylarını açıklayan CHP'ye ise vatandaşın tepkisi arttı. Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi vatandaş tarafından kabul görmese de, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz yıl aralık ayında Savaş hakkında söyledikleri kendisiyle nasıl çeliştiğini gözler önüne serdi.

"HATAY'DA VERECEĞİMİZ KARAR TARİHİ OLACAK" DEMİŞTİ

Özgür Özel, geçtiğimiz yıl yaşanan depremdeki yıkımdan sorumlu tutuğu ve yeniden aday gösterdiği Lütfü Savaş hakkında o dönemde, "Hatay'da vereceğimiz karar tarihi olacak. Çünkü depremden sonra Hatay(vatandaş) başkan hakkında ne düşünüyorsa o karara biz uymak zorundayız. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa, herkesin sorumluluğu vardır. Burada bir kusur biçilecekse yerel yönetimlerin hiç kusuru yoktur denemez" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL SÖZÜNÜ TUTMADI

Özgür Özel bu sözlerinin ardından sorumlu tutuğu Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi. Özel'in bu kararı vatandaşların tepkisine neden oldu. "Hatay(vatandaş) başkan hakkında ne düşünüyorsa o karara biz uymak zorundayız" diyen Özel, Savaş'ı yeniden aday göstererek kendisiyle çelişti.