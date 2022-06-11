İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2022 Cumartesi / 12 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,1113
  • EURO
    18,0195
  • ALTIN
    1029.96
  • BIST100
    2543.1
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tarihi cami tanınmaz halde! Muğla Belediye Başkanı Gürün'ün paylaşımına tepki yağdı
Güncel

Tarihi cami tanınmaz halde! Muğla Belediye Başkanı Gürün'ün paylaşımına tepki yağdı

Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün, Datça ilçesinde bulunan Çeşmeköy Camii restorasyon görüntüsünü öncesi ve sonrası olarak sosyal medya hesabından paylaştı. Tarihi caminin beyaz renge boyandığı ve eski halinden eser kalmadığı görüldü. Başkan Gürün'ün paylaşımına tepki yağdı.

11 Haziran 2022 Cumartesi 12:21 - Güncelleme:
ABONE OL

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tarihi Çeşmeköy Camii'ndeki restorasyon çalışmalarının sona erdiğini duyurdu.

Yaptığı paylaşımda caminin restorasyondan önceki ve sonraki haline de yer veren Gürün, "Neydi?/Ne Oldu? Datça-Cumalı Mahallesi Çeşmeköy Mevkii'nde bulunan tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon çalışmalarını tamamladık. Kültürel mirasımızı koruyup, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

SERT TEPKİ

Gürün'ün paylaştığı caminin yeni hali büyük tepki çekti.

Sosyal medya kullanıcıları, beyaz renge boyanan ve eski halinden eser kalmayan tarihi yapının görüntüsüne isyan etti.

İşte Gürün'e gelen tepkilerden bazıları:

  • Osman Gürün
  • cami
  • restorasyon

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.