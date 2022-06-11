Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tarihi Çeşmeköy Camii'ndeki restorasyon çalışmalarının sona erdiğini duyurdu.

Yaptığı paylaşımda caminin restorasyondan önceki ve sonraki haline de yer veren Gürün, "Neydi?/Ne Oldu? Datça-Cumalı Mahallesi Çeşmeköy Mevkii'nde bulunan tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon çalışmalarını tamamladık. Kültürel mirasımızı koruyup, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

SERT TEPKİ

Gürün'ün paylaştığı caminin yeni hali büyük tepki çekti.

Sosyal medya kullanıcıları, beyaz renge boyanan ve eski halinden eser kalmayan tarihi yapının görüntüsüne isyan etti.

İşte Gürün'e gelen tepkilerden bazıları: