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Tarihi düşüşün ardından Doğu Akdeniz'de yeni sayfa

ABD ham petrol varil fiyatının tarihte ilk kez eksiye düşmesi 'denizlerde petrol üretimi' de tartışmalı hale getirdi. Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Güney Kıbrıs için Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren dev enerji şirketlerinin bölgeden teker teker ayrılması da yeni bir dönemin habercisi olabilir. Denizlerde petrol üretimi için kritik eşik olan '50 dolar seviyesinin' 2022 yılına kadar görülemeyebileceğini belirten Enerji Uzmanı Prof. Dr. Kumbaroğlu, 'Denizdeki petrolün bir anlamı kalmadı ama petrol kârlılığını yitirdiği için Akdeniz'i bir köşeye atamayız. Diplomaside tam olarak aktif olma zamanı.' değerlendirmesinde bulundu.

22 Nisan 2020 Çarşamba 08:40 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 08:40
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Koronavirüse bağlı olarak petrole olan talebin azalması ve dünya genelinde stoklarının dolması nedeniyle ABD ham varil petrol fiyatı tarihte ilk kez eksiyi gördü.

Fiyatlar 21'inci yüzyılın en düşük seviyesi olarak kayda geçerken, söz konusu durumun küresel finanstan jeopolitik düzene kadar birçok gelişmeyi de etkilemesi bekleniyor.

Bilindiği üzere, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin belirlediği sözde parsellerde arama yapan bazı enerji şirketleri 'petrol fiyatları' nedeniyle bölgeden çekilme kararı almıştı.

Bu durum Doğu Akdeniz'de yeni bir dönemin habercisi mi?

Konuya ilgili yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, petrol fiyatlarının kısa vadede eski seviyesine gelemeyeceğinin altını çizdi.

DOĞU AKDENİZ İÇİN DİPLOMASİ ZAMANI

Denizlerde petrol üretmenin karaya göre daha masraflı olduğunun altını çizen Kumbaroğlu, "Denizdeki petrolün bir anlamı kalmadı ama petrol kârlılığını yitiriyor diye Akdeniz'i bir köşeye atamayız. Diplomaside daha aktif olmak zorundayız. Doğu Akdeniz açısından baktığımızda barışçıl bir sürece girilebilir. Bundan sonraki dönemde haklarımızın korunması gerekir. Libya ile Mavi Vatan'ı güvence altına alınan anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaların devamı diğer bölge ülkeleri ile yapılabilir. Bunun için proaktif politikalar izlememiz gerekir" diye konuştu.

PETROL ÜRETİCİLERİ İFLAS EDEBİLİR

ABD'deki petrol fiyatlarının bu seviyeye gerilmesinin sonuçlarının olacağını belirten Kumbaroğlu, "Petrol şirketleri çok uzun süre dayanamaz. Çoğu üretici 10-20 dolar ile kar etmesi mümkün değil, bu fiyatlar karşısında iflaslar olacaktır" dedi.

"ABD SEÇİMLERİNİ ETKİLEYECEKTİR"

Koronavirüs ve petrol krizinin ABD'deki seçimleri etkileyebileceğini söyleyen Kumbaroğlu, "ABD'de seçimler yaklaşıyor. Bu gelişmeler Trump'ı da zora sokacak. Bu şirketler iflas ederse bir zincir gibi ABD finans sistemini etkileyebilir. Farklı eyaletlerde sokağa çıkma yasağının sona ermesi kararı valiliklere bırakıldı. Bu sürecin bitmesine yönelik protestolar da düzenleniyor. Bu salgın yayılırken, bu tedbirler bitirilirse sonuç felaket olabilir" vurgusunu yaptı.

TÜRKİYE'YE ETKİSİ NE OLUR?

ABD ham varil petrol fiyatındaki düşüş Türkiye'yi nasıl etkiler sorusuna da yanıt veren Kumbaroğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Buradaki petrolün düşmesi, brent petrolü de aşağıya çekiyor. Bu fiyatların eksiye düşmesinin nedeni rafinerilerin ve stok kapasiteleri tükenmek üzere. Türkiye'nin stok yapacak boş kapasitesinin olduğunu sanmıyorum ama fiyatların böyle düşmesi her açıdan bizim için iyi. 2019'da petrole 17 milyar dolar ödüyorduk. Ödemeler dengesi için de olumlu bir gelişme."

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