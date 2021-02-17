Tarihi eser baskını yapılan bağ evinde sahiplenilmesi yasak olan 3 maymun yakalandı

DHA 17 Şubat 2021 Çarşamba 13:12 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 13:12

Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Köyceğiz'de yaşayan H.Ç.'nin elindeki tarihi eserleri piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine H.Ç.'nin evine dün operasyon düzenlendi. Evdeki aramada, çok sayıda tarihi objenin yanı sıra, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre 'yırtıcı hayvan' sınıfına girdiği için evde beslenmesi ve sahiplenilmesi yasak olan 'Rhesus' cinsi 3 maymuna el konuldu.

Gözaltına alınan H.Ç.'nin polisteki işlemleri sürerken, maymunlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.