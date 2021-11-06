Tarihi eser kaçakçılarına jandarma baskını

AA 6 Kasım 2021 Cumartesi 09:15 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 09:15

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.



Yapılan istihbari çalışmalar ve teknik takip neticesinde, Eyüpsultan'daki bir adrese düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.



Adreste yapılan aramada, Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait 14 sikke, 3 adet bronz tıp aleti, bronz kemer tokası, bronz haç, bronz cımbız, 2 adet bronz raptiye, 5 adet bronz halka ile 89 adet bronz-pirinç obje olmak üzere toplam 117 adet tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce yapılan incelemesinde; müzelik değerde oldukları, yurt içinde alım-satımının ve yurt dışına çıkarılmasının yasak eserler kapsamında olduğu belgelendi. 14 adet sikkenin Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tespit edildi. Eserler, 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.

Şüpheliler C.İ. ve Ö.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.