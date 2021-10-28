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Tarihi eser kaçakçılarına jandarma engeli

Aydın'da tarihi eser operasyonunda Roma ve Osmanlı dönemine ait 144 sikke ele geçirildi.

AA28 Ekim 2021 Perşembe 09:13 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 09:13
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.O.D. ve M.G'nin, tarihi eser satacağı bilgisini aldı.

Ekipler, şüphelileri tarihi eseri satacağı kişilerle bir araya geldiği Geyre Mahallesi'nde suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada Roma dönemine ait 12 sikke ile Osmanlı dönemine ait 132 sikke ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'sinin emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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