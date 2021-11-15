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Tarihi eser kaçakçılarına jandarma engeli

Eskişehir'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 zanlı yakalandı. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA15 Kasım 2021 Pazartesi 12:48 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 12:48
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen N.D, İ.G, Ö.G. ile İ.İ'nin bulunduğu otomobili Eskişehir-Bursa kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 2 heykel, 4 ok ucu, 4 yüzük, bilezik, 5 iğne, cımbız, 23 sikke, 3,3 gram değerli taş kırıntısı, 28 değerli taş, 3 parçadan oluşan gümüş kemer, hassas terazi, 14 metal obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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