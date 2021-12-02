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Tarihi eser kaçakçılarına jandarma engeli

Eskişehir'de, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, aralarında insan ve hayvan figürlü heykellerin de olduğu 21 tarihi eser de ele geçirildi.

DHA2 Aralık 2021 Perşembe 10:59 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 10:59
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.K. ve M.Ç. isimli şüphelilerin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi. Savcılık talimatıyla takibe alınan şüphelilere, Eskişehir-Ankara kara yolundaki dinlenme tesisinde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 5 gümüş yüzük, bakır bileklik, 2 altın küpe, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve üzerinde insan ile hayvan figürleri bulunan 2 bronz heykel, 2 değerli taş, gümüş sikke, gümüş kolye, broş, mühür, metal anahtar ve 4 metal obje ele geçirildi. Tarihi eserler, incelenmek üzere Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi, şüpheliler hakkında da adli soruşturma başlatıldı.

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