Tarihi eser kaçakçılarına jandarma engeli

DHA 2 Aralık 2021 Perşembe 10:59 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 10:59

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.K. ve M.Ç. isimli şüphelilerin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi. Savcılık talimatıyla takibe alınan şüphelilere, Eskişehir-Ankara kara yolundaki dinlenme tesisinde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 5 gümüş yüzük, bakır bileklik, 2 altın küpe, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve üzerinde insan ile hayvan figürleri bulunan 2 bronz heykel, 2 değerli taş, gümüş sikke, gümüş kolye, broş, mühür, metal anahtar ve 4 metal obje ele geçirildi. Tarihi eserler, incelenmek üzere Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi, şüpheliler hakkında da adli soruşturma başlatıldı.