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Tarihi eser kaçakçılarına jandarma engeli

Diyarbakır'da, Roma ve Bizans dönemlerine ait 504 tarihi eseri 500 bin TL'ye satmak isteyen 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

DHA16 Nisan 2022 Cumartesi 17:25 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 17:25
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine yönelik çalışma yaptı. Yenişehir ilçesi Dökmetaş Mahallesi'nde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 420 bronz sikke, 9 eski toprak kandil, 4 gözyaşı şişesi, 1 bronz bilezik dahil toplam 504 tarihi eseri 500 bin TL'ye satmak isteyen şüpheliler olduğu bilgisi alındı. Ekipler, düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi satmak istedikleri 504 parça tarihi eserle yakaladı.

Ele geçirilen tarihi eserler ise muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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