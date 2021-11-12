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Tarihi eser kaçakçılarına polis engeli

Eskişehir'de Roma dönemine ait olduğu belirtilen lahit parçasını satmaya çalışan A.K., jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

DHA12 Kasım 2021 Cuma 10:56 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 10:56
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivrihisar'ın Karabaşlı Mahallesi'nde A.K.'nin, elindeki tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmak için müşteri aradığını belirledi. Ekiplerin, A.K.'nin evinde yaptığı aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, üzerinde çeşitli figür ve motifler bulunan lahit parçası ele geçirildi. Lahit parçası, Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. A.K. hakkında '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.

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