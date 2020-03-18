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Tarihi eser kaçakçılığına 6 tutuklama

Diyarbakır'da jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, deri üzerine yazılı 3 kitap, deri ferman, eski sandık ele geçirildi.

DHA18 Mart 2020 Çarşamba 11:10 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 11:10
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bismil ilçesinde oturan 3 kişinin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgiye ulaştı. Harekete geçen ekipler, 16 Mart günü Bismil ilçesi otobüs terminalinde 6 şüpheliyi, tarihi eserler için pazarlık yaparken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada deri üzerine yazılı 3 kitap, deri ferman, eski sandık ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürerken, ele geçirilen tarihi eserler Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Komşunun kapısına 147 bin 132 sığınmacı dayandı

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