Tarihi eser kaçakçılığına jandarma engeli

AA 08 Ocak 2021 Cuma 17:08 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 17:08

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde oturan Ö.Ö. ve Şehit Ahmet Mahallesi'ndeki İ.B'nin elinde tarihi eser niteliği taşıyan kılıç ve sikke bulunduğu, bunları satmak için de bazı kişilerle görüşeceği bilgisine ulaştı.

Şüpheliler, Sinanpaşa ilçesinde kullandıkları araçla yakalandı.

Araçta yapılan aramada, bir kılıç, 85 sikke, 4 obje ve tarihi eser niteliği taşıyan 2 yüzük ele geçirildi.

Zanlılar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.