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Tarihi eser kaçakçısı 3 kişi yakalandı

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

03 Nisan 2020 Cuma 17:56 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 17:56
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Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri R.K'nin elinde tarihi eserler bulundurduğu, satmak için de müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Bir kolluk görevlisi, alıcı gibi davranarak şüphelilerle il merkezinde buluştu. Tarihi eserlerin alışverişi yapıldığı sırada jandarma ekipleri R.K. ile yanındaki M.A.ve M.D'yi suçüstü yakaladı.

Zanlıların ikametlerinde ve üzerlerine yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu düşünülen 56 tarihi objeyle bir ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

11 yaşındaki Berra umreye gitmek için biriktirdiği parayı dayanışma için bağışladı

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