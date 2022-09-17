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Tarihi eser kaçakçısı yakalandı

Eskişehir'de tarihi eser niteliğindeki 172 adet sikke, bir adet yüzük ve bir objeyi satmak isteyen şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

IHA17 Eylül 2022 Cumartesi 16:30 - Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, H.B isimli şahıs elindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüphelinin üzerinde tarihi eser niteliği taşıyan toplam 172 adet sikke, bir adet yüzük ve bir adet obje ele geçirildi. Ekiplerin muhafaza altına aldığı eserler, Eskişehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli hakkında '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adli soruşturma başlatıldı.

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