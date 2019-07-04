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Tarihi eser operasyonunda 1200 yıllık sikkeler ele geçirildi

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde 1200 yıllık sikkelerin de aralarında bulunduğu çeşitli eserler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Muğla İl ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.B. ve İ.G. adlı şüphelilerin elinde tarihi eser bulunduğu ihbar üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 5 aylık takibin ardından dün sabah harekete geçen ekipler, Yatağan'ın Konak Mahallesi'ndeki bir iş yeri ile Yeni Mahalle ve Bozüyük mahallelerindeki evlere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, Bizans dönemine ait 1200 yıllık 40 gümüş ve bronz sikke, 1 mızrak ucu, Roma dönemine ait hançer, 5 bakır bilezik, Roma dönemine ait 10 metal obje, 8 gözyaşı şişesi, 2 seramik vazo, Osmanlı dönemine ait 19 metal obje, Helenistik döneme ait mermer havan, 300 sahte Amerikan doları, 1 arama dedektörü, 1 av tüfeği, 1 otomatik av tüfeği, 4 sustalı bıçak ve içerisinde tarihi bilgilerin yer aldığı ansiklopedi ile Paganizm'in dini merkezi olarak kabul edilen Lagina Kutsal Alanı'nın anlatan kitaplar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.B. ve İ.G.'nin  jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
 

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