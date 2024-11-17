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Tarihi eser operasyonunda Osmanlı dönemine ait sikkeler ele geçirildi: 1 şüpheliye gözaltı

Samsun'da polisin takibi sonucu bir kişinin aracında ve ikametinde yapılan aramada Roma ve Osmanlı dönemine ait sikkeler ele geçirildi. Bu kapsamda 1 şüpheli gözaltına alındı.

IHA17 Kasım 2024 Pazar 16:48 - Güncelleme:
Tarihi eser operasyonunda Osmanlı dönemine ait sikkeler ele geçirildi: 1 şüpheliye gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu M.D. isimli şahsın aracında ve ikametinde arama yapıldı. Yaplan aramalarda, 4 adet Roma ve Helenistik döneme ait sikke, 1 adet Osmanlı dönemine ait 10 para, 1 adet gözyaşı şişesi, 26 adet kapsüle duyarlı patlayıcı, 75 adet top barutu, 30 adet elektrikli infilak kapsülü, 38 adet infilak kapsülü, 20-25 metre saniyeli fitil, 1 adet altın sarısı renkli metal külçe, metal detektörü kullanım klavuzu ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili M.D. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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