Tarihi eser satıcılarına jandarma baskını

AA 03 Şubat 2021 Çarşamba 17:07 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 17:07

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus ilçesinde bir şüphelinin tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda objeyi satmak için müşteri aradığını tespit etti.

Takibe alınan şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Evde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 113 sikke, 7 hayvan figürü metal obje, 9 taş obje, 4 metal yüzük, 2 bakır çanak, 2 metal ok ucu, 2 toprak çanak ve dedektör ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Ele geçirilen objeler, Mersin Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.