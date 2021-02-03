İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Şubat 2021 Çarşamba / 20 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1663
  • EURO
    8,617
  • ALTIN
    423.286
  • BIST100
    1522.51
Güncel

Tarihi eser satıcılarına jandarma baskını

Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 113 sikke ve 7'si hayvan figürlü çok sayıda obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen objeler, Mersin Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

AA03 Şubat 2021 Çarşamba 17:07 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 17:07
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus ilçesinde bir şüphelinin tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda objeyi satmak için müşteri aradığını tespit etti.

Takibe alınan şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Evde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 113 sikke, 7 hayvan figürü metal obje, 9 taş obje, 4 metal yüzük, 2 bakır çanak, 2 metal ok ucu, 2 toprak çanak ve dedektör ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Ele geçirilen objeler, Mersin Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.