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Tarihi eser satıcılarına suçüstü

Bursa'da, Bizans, Roma, Yunan ve Helenistik döneme ait tarihi eserleri satmak isteyen 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

DHA19 Mart 2021 Cuma 13:29 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 13:29
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İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.O., A.Ç., Ü.Y. ve M.U. adlı şüphelilerin, ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Teknik takibe alınan şüpheliler, Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesi'nde yol kontrolü sırasında durduruldu. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramalarda, Bizans, Roma, Yunan ve Helenistik dönemlere ait 167 gümüş sikke ile yine aynı dönemlere ait 15 yüzük ve 9 obje ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlerin 75 bin dolar değerinde olduğu bildirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen malzemeler Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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