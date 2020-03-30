İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5047
  • EURO
    7,2052
  • ALTIN
    339.388
  • BIST100
    87850.6
Güncel

Tarihi eser satmaya çalışan 4 kişi yakalandı

Bursa'da jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA30 Mart 2020 Pazartesi 12:38 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 12:38
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir'de yaşayan Ş.E'nin elinde bulunan ve tarihi eser niteliği taşıdığı tahmin edilen insan figürlü heykel ve sikkeleri Bursa'da satmaya çalıştığı yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde buluşan Ş.E. ile H.K, S.P. ve A.A'nın bulunduğu adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, biri Roma, 4'ü Helenistik, 3'ü Frigya dönemlerine ait olduğu düşünülen insan figürlü 8 heykel, 29 altın ve gümüş sikke ile bir altın kolye ucu ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Sele kapılan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı
Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı

500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi
500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi

500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi

Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!
Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!

Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!

Cezayirlilerden Türkiye'ye teşekkür
Cezayirlilerden Türkiye'ye teşekkür

Cezayirlilerden Türkiye'ye teşekkür
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.