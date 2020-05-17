İSTANBUL 31°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9034
  • EURO
    7,4597
  • ALTIN
    386.965
  • BIST100
    99768.1
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nde restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı
Güncel

Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nde restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı

Hadımköy Askeri Hastanesi'nde restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Salgınla mücadele kapsamında hizmet verecek İstanbul'un en eski hastanelerinden biri olan yerleşkedeki binaya 'Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi' yazılı tabelanın asıldığı görüldü. Hastanenin son durumu havadan drone ile görüntülendi.

IHA17 Mayıs 2020 Pazar 13:57 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 13:57
ABONE OL

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında hizmet verecek İstanbul’un en eski hastanelerinden biri olan Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi’nin pandemi hastanesi olarak kullanılması kararı alınmıştı. Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1891 yılında yaptırılan Hadımköy Askeri Hastanesi’nde restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Havadan çekilen görüntülerde hastane çatısının tamamlanmasına az bir kısım kaldığı ve işçilerin çalışmalarına aralıksız devam ettiği gözlemlendi. Görüntülerde geniş bir alanda oluşturulan inşaat sahasında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile hastane bahçesinde yüzlerce işçinin hummalı bir çalışma yürüttüğü görüldü.

Ayrıca çatısı ve dış cephesindeki restorasyon çalışmalarının büyük bir kısmının tamamlandığı hastanenin girişine "Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi" yazılı tabelanın asıldığı görüldü.

15 yaşındaki otizmli Furkan'ın hayalini belediye ekipleri gerçekleştirdi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.