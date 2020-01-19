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Tokat'taki tarihi Yazmacılar Hanı alevlere teslim oldu!

Tokat'ta 75. Yıl Yazmacılar Çarşısı'nda çıkan yangın, kontrol altına alındı

AA19.01.2020  08:57 - Güncelleme: 19.01.2020  08:59

Yeniyurt Mahallesi'ndeki Yazmacılar Çarşısı'ndaki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve tüm çarşıyı saran alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine Tokat Belediyesi ile çevre ilçelerden bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis de Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA ile su sıkarak yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın sırasında, iş yerlerinde yazma yapımında kullanılan boya ve kimyasal maddeler bulunması nedeniyle zaman zaman küçük patlamalar yaşandı.

Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İş yeri sahipleri ise geç geldiklerini iddia ederek itfaiyeye tepki gösterdi.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında çarşıda büyük çaplı hasar oluştu.

Vali Ozan Balcı ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da yangın bölgesine gelerek, söndürme çalışmalarını inceledi ve itfaiye yetkililerinden bilgi aldı.

Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, duyulur duyulmaz yangına müdahale edildiğini belirterek, "Sevindirici olan kısım can kaybı olmaması. Bundan sonra neler yapılacak, ona bakacağız." dedi.

Yaklaşık 4 bin metrekare üzerine kurulu Yazmacılar Çarşısı'nda 20 civarında iş yeri bulunuyordu.

Polise ateş etmek isteyen şüpheli ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

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