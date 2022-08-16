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  • Tarihi ipekçilik fabrikası alev alev yandı! Son hali havadan görüntülendi
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Tarihi ipekçilik fabrikası alev alev yandı! Son hali havadan görüntülendi

Bursa'da 92 yıl önce Rumlardan kalan kiliseden ipek fabrikasına çevrilen 4 katlı bina dün geceki yangında küle döndü. Alevler fabrikanın yanında bulunan 2 tarihi binaya daha sıçrarken yangın ekiplerin yoğun mücadelesi sonrası sabaha karşı kontrol altına alındı. Yangının bilançosu havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan görüntülendi.

IHA16 Ağustos 2022 Salı 10:13 - Güncelleme:
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Yangın, saat 22.30 sıralarında Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı tarihi ipek fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Binanın ahşap olması sebebiyle alevler kısa sürede büyüdü. Alevler şehrin her yerinden görülürken, vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının büyük olması sebebiyle bölgeye AFAD, NAK, ANDA ekipleri de geldi. Polis ekipleri çevredeki evleri tahliye ederek yangın bölgesinde güvenlik önlemi aldı. Devasa alevler fabrikanın yanında bulunan 2 tarihi binaya daha sıçradı. Ekiplerin saatler süren müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alırken; alevler yerleşim yerlerine sıçramadan son anda söndürüldü. Alevlerin büyüklüğü ise dron ile havadan görüntülendi. İtfaiye ekipleri sabah saatlerine kadar soğutma çalışması yaptı. Çalışmaların ardından olay yeri inceleme ekipleri fabrikanın içinde çeşitli incelemeler yaptı. Yangının bilançosu ise günün aydınlanmasıyla havadan görüntülendi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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