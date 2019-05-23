Tarihi Kapalıçarşı yenilendi
Tarihi Kapalıçarşı’nın çatısı ve alt yapısı tamamlandı.
Toplam 630 iş günü süren çalışmalar sonunda 558 yıllık Kapalıçarşı’nın çatısındaki su depoları, uydu antenleri, klima üniteleri tek tek kaldırıldı, kiremitleri yenilendi, hak ettiği bir yüze kavuştu. 40 bin metrekare olan çatı bölümünde güçlendirme ve izolasyon çalışmaları yürütüldü. Sızdırmazlık testlerinin ardından 66 sokak, 2 bin 486 dükkanın bulunduğu Kapalıçarşı´nın çatısına tam 800 bin adet yeni kırmızı kiremit döşendi. Çatıya gelenlerin görüntü alabilmeler için bir ‘seyir terası’ planlanıyor. Kapalıçarşı’nın çatı restorasyonu ve temel yalıtım çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, “Her şerde bir hayır vardır. İşte James Bond’un gelip buraları çiğnemesi, takla atması bir şerden bir hayır doğdu. Restorasyondan çok memnunum. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
30 MİLYON HARCANDI
Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Çatımız gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Mevcut yönetim kurulumuz bunlarla birleşerek çatıdaki restorasyon vilayetimizin desteği ile yapıldı. Aşağı yukarı 30 milyon TL civarında para harcandı ve yüzde yüzü bitti.”
Stent modeliyle tamir edildi
Restorasyon sürecinde Kapalıçarşı esnafının duyarlı ve bilinçli olmasının da restorasyon sürecinde büyük kolaylık sağladığını ifade eden Fatih Kurtulmuş, “İSKİ, yeraltı atık sularını, temiz sularını ve bunların kanallarını tamamen tamir etti. Burada ‘stent modeli’ uygulandı. Kapalıçarşı bir gün bile kapalı kalmadan bütün bu işlemler tamamlandı.
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