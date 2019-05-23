Tarihi Kapalıçarşı yenilendi

Toplam 630 iş günü süren çalışmalar sonunda 558 yıllık Kapalıçarşı’nın çatısındaki su depoları, uydu antenleri, klima üniteleri tek tek kaldırıldı, kiremitleri yenilendi, hak ettiği bir yüze kavuştu. 40 bin metrekare olan çatı bölümünde güçlendirme ve izolasyon çalışmaları yürütüldü. Sızdırmazlık testlerinin ardından 66 sokak, 2 bin 486 dükkanın bulunduğu Kapalıçarşı´nın çatısına tam 800 bin adet yeni kırmızı kiremit döşendi. Çatıya gelenlerin görüntü alabilmeler için bir ‘seyir terası’ planlanıyor. Kapalıçarşı’nın çatı restorasyonu ve temel yalıtım çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, “Her şerde bir hayır vardır. İşte James Bond’un gelip buraları çiğnemesi, takla atması bir şerden bir hayır doğdu. Restorasyondan çok memnunum. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

30 MİLYON HARCANDI

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Çatımız gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Mevcut yönetim kurulumuz bunlarla birleşerek çatıdaki restorasyon vilayetimizin desteği ile yapıldı. Aşağı yukarı 30 milyon TL civarında para harcandı ve yüzde yüzü bitti.”