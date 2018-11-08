Tarihi kuleye kafe rezaleti

Bizans Sarayı’nın ayakta kalan son burcu olarak günümüze kadar ulaşan Eirene Kulesi, son zamanlarda yapılan kaçak kazılar ve izinsiz çalışmalar nedeniyle ağır bir tahribata uğradı. Yaklaşık 1500 yıldır ayakta duran kuleye bitişik kaçak bir yapıyı onarmaya çalışan kişilerin, duvarlara demirler çaktığı, Tarihi Sağır Han’ın çatısına beton döktüğü görüldü. Kulenin çevresini saran kaçak yapılardan birinde ‘tadilat’ adı altında yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.

ASIRLIK DUVARLAR

Drone ile kaydedilen görüntülerde, Eirene Kulesi’nin Haliç Boğazı’na bakan cephesinde, Tarihi Sağır Han’ın çatısına yapılan bir barakanın çatısını onaran kişilerin kulenin asırlık duvarlarına büyük demirler monte ettiği, kaçak kat çıktığı görüldü.

DRONE VURULDU

Bu kişilerin yine Sağır Han’ın çatısına beton dökmesi de dikkat çekti. Tarihi yapılarda mülk iddiasında bulundukları öğrenilen bu kişilerden biri, kendilerini görüntüleyen drone’a tüfekle ateş etti.