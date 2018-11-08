Tarihi kuleye kafe rezaleti
İstanbul’un en eski yapılarından Eirene Kulesi, fırsatçıların tahribatına uğradı. Kafe yapmak için asırlık duvarlara demir monte eden, tarihi alana kaçak kat çıkan fırsatçılar, kendilerini görüntüleyen drone’a da ateş açtı.
- FATMA ERSOY
Bizans Sarayı’nın ayakta kalan son burcu olarak günümüze kadar ulaşan Eirene Kulesi, son zamanlarda yapılan kaçak kazılar ve izinsiz çalışmalar nedeniyle ağır bir tahribata uğradı. Yaklaşık 1500 yıldır ayakta duran kuleye bitişik kaçak bir yapıyı onarmaya çalışan kişilerin, duvarlara demirler çaktığı, Tarihi Sağır Han’ın çatısına beton döktüğü görüldü. Kulenin çevresini saran kaçak yapılardan birinde ‘tadilat’ adı altında yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.
ASIRLIK DUVARLAR
Drone ile kaydedilen görüntülerde, Eirene Kulesi’nin Haliç Boğazı’na bakan cephesinde, Tarihi Sağır Han’ın çatısına yapılan bir barakanın çatısını onaran kişilerin kulenin asırlık duvarlarına büyük demirler monte ettiği, kaçak kat çıktığı görüldü.
DRONE VURULDU
Bu kişilerin yine Sağır Han’ın çatısına beton dökmesi de dikkat çekti. Tarihi yapılarda mülk iddiasında bulundukları öğrenilen bu kişilerden biri, kendilerini görüntüleyen drone’a tüfekle ateş etti.
Bizi de tehdit ediyorlar!
Fırsatçıların yaptıkları bölge insanını da rahatsız ediyor. Bölge sakinlerinden Harun Reşit Göktaş, kaçak kazıdan rahatsız olduklarını ancak kendilerinin de tehdit edildiğini söyledi.
İzinsiz çalışmaların ‘onarım’ adı altında başladığını söyleyen Göktaş, şöyle konuştu: “Bu çalışmaları kendilerine ticari bir kazanç sağlayabilmek için yapıyorlar. Kafe yapacaklarını söylediler. Barakanın üzerine bir platform yaptılar. Tek katlı yeri iki katlı yapmış oldular. Sorduğumda sadece çatısını yaptık diyorlar.
BIKTIK BUNLARDAN
Bu insanlar biraz kalabalıklar. Kiminin babası kiminin dedesi ‘70 yıldır buradayız, burada bizim borumuz öter, istediğimizi yaparız’ diyor. Biz bıktık bunlardan.”
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