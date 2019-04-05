Tarihi Sarahatun Camii'nin temelinde define aramışlar

Elazığ'da tarihi Sarahatun Camii'nin temelinde izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi Harput Mahallesi'nde önleyici kolluk hizmetleri kapsamında devriye görevine çıktı.

Ekipler, duydukları sesler üzerine 15. yüzyılda Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan'ın annesi Sara Hatun tarafından yaptırıldığı belirtilen tarihi Sarahatun Camisi'nin çevresini kontrol etti.

CAMİNİN TEMELİNİ 1,5 METRE KAZMIŞLAR

Kontrolde, tarihi caminin temelinde 1,5 metre derinlikte izinsiz kazı yapan kişi ile buna gözcülük ettiği değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanda 2 kürek, kazma, fener, levye, kova ve çuval gibi malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli S.T, E.A. ve E.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.