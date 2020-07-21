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'Tarihi' saygısızlık... 2 bin yıllık Herkül kaya kabartmasına saldırı

Bursa'da Herkül kaya kabartması, çirkin saldırı sonucu zarar gördü. Daha önce de yüzü parçalanan Herkül kaya kabartmasının yüz bölümünde bu kez delik açıldı. İznik'teki tarihi eserlerin defineciler tarafından yıpratıldığı öne sürülüyor.

DHA21 Temmuz 2020 Salı 11:23 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 11:23
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İznik ilçesi, kırsal Hisardere Mahallesi yolundaki Deliktaş mevkisinde, yaklaşık 2 bin yıl önce taş ocağında çalışan işçilerin korunması ve dini ibadetlerini yerine getirebilmesi amacıyla kaya üzerine işlenen Herkül kabartması, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. Daha önce Herkül'ün asası ve sakalı yontularak alınırken, son olarak yüzünde açılan delik tarihi dokuya zarar verdi. Son haliyle yüzünün yarısı da parçalanan Herkül kaya kabartmasına verilen zarar, vatandaşların tepkisine neden oldu. İznik’teki tarihi eserlerin defineciler tarafından yıpratıldığı öne sürülüyor.

Ayrıca Herkül kaya kabartmasının bulunduğu alanın etrafı ise adeta çöplüğe döndü. İznikliler ise bölgenin sit alanı ilanı edilip, eserin koruyamaya alınması gerektiğini istedi.

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