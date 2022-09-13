Tarihi sikkeler Erzincan'da ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.B'nin tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satmak istediği bilgisini aldı.

Harekete geçen KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte gerçekleştirdikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Tarihi eser niteliğindeki 129 sikke ile yakalanan zanlı, 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet etme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Olayda ele geçirilen sikkelere ise el konuldu.