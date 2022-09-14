Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İstanbul'da Sosyal Konut Kampanyası Basın Buluşması programında konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un konuşmalarından satır başları:

Başvuruların sayısı 207 bini geçti. Tüm şehirlerde sosyal konut projesine yoğun bir ilgi var.

Türkiye ihtiyacı olan her ürünü her hizmeti üretme kapasitesine sahip bir ülkedir. Kendi vizyonumuz ve hedeflerimiz var

20 yıldır hep sosyal devletin temel görevi olan sosyal konutu önceliklerimiz arasında gördük

Daha fazla vatandaşımızın ev sahibi olabilmesi için çalışıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini yürütüyoruz

Tüm şehirlerde projeye yoğun ilgi var. Bizleri arayıp tek tek bilgi alıyor ve teşekkür ediyorlar. Dünden beri telefonlarımız susmuyor.

Emekli ve gençlere 50'şer bin konut kontenjanı sağlandı

2+1 için 608, 3+1 konut için 850 bin TL ödeme yapılacak

Konut başvurusu 224 bini aştı. Ödemeler sözleşmelere imza atıldıktan sonra başlayacak. Toplam daire bedelinin yüzde 10'u peşinat olarak ödenecek

Konutta taksit ödemeleri kura değil sözleşme yapıldığı tarih itibarıyla başlayacak

Sosyal konutta 18 yaşından büyük çocuk varsa aynı haneden iki başvuru yapılabilir

Sosyal konutlarda borç ödenene dek satış hakkı olmayacak, kiralama hakkı tanınacak

Dükkan ve arsa başvuruları 10 Ekim-7 Kasım arasında yapılacak

Önümüzdeki ay etap etap konut projesinin temellerini atıyoruz

Bugün başvuru yapanla ekim ayının sonunda başvuru yapan arasında hiçbir fark yok. Noter huzurunda kuralarımızı çekeceğiz. Adaletli bir şekilde bu süreci yöneteceğiz

Kira/konut fiyatlarının düşmesini sağlayacağız